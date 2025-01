Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, decisione presa: ora è cambiato tutto

Calciomercato – Dopo le voci circolate nel corso delle ultime settimane arriva ladi un giocatore delIl mercato delè pronto ad infiammarsi. Archiviata la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, promesso sposo del Paris Saint-Germain per una cifra complessiva superiore ai 70 milioni di euro, il club azzurro è alla ricerca del sostituto del talento georgiano. Il nome in cima alla lista di Giovanni Manna è quello di Alejandro Garnacho, argentino classe 2004 del Manchester United.Il sostituto di Kvaratskhelia non è l’unico tema del mercato azzurro. Anche per quanto riguarda il reparto difensivo arriveranno presto aggiornamenti, con Danilo pronto a liberarsi dalla Juventus che potrebbe presto firmare con il. Non servirà invece un nuovo laterale sinistro, con Leonardo Spinazzola che avrebbe deciso di proseguire la sua avventura sotto la guida di Antonio Conte.