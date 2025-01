Panorama.it - RedNote: l'alternativa a TikTok che sta conquistando gli utenti americani

Leggi su Panorama.it

Da qualche decennio, ormai, il mondo digitale ci ha abituati all’improvvisa nascita di nuovi social network. Ciclicamente alcuni di essi riescono a imporsi e a conquistare fette consistenti didigitali, diventando dei veri e propri marchi noti in tutto il globo. Tutto ebbe inizio con Facebook, cui fece seguito Instagram, per finire con. Come Panorama ha già raccontato, il ban che il 19 gennaio entrerà in vigore negli Stati Uniti sull’app di Bytedance ha spinto moltissimi giovania guardarsi attorno alla ricerca di alternative.Una di queste è, conosciuta in Cina come Xiaohongshu. Si, anche questa (come) è un’app cinese, fenomeno a cui ormai abbiamo fatto l’abitudine.sta guadagnando in queste settimane una popolarità incredibile, che l’ha resa l’applicazione più scaricata negli Stati Uniti e anche nell’App store italiano.