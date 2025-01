Lanazione.it - Percorso pedonale adiacente alle mura del borgo di Civitella: completato l’intervento

Arezzo, 15 gennaio 2025 –ildeldiin Val di Chiana. Un progetto portato a compimento a fine 2024 come da programma dell’Amministrazione comunale per un investimento complessivo di 150 mila euro, finanziato con contributo del Gal per 115.303,7 euro. “Si tratta di un intervento importante e di un’opera di grande valore – sottolineano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore ai Lavori pubblici Ivano Capacci –. Il centro storico diè uno dei centri di maggior valore ed interesse storico artistico della provincia. Al suo interno esistono monumenti di grandissimo pregio sia a livello nazionale che internazionale. Le manifestazioni, le mostre e le attività culturali di maggiore interesse, si svolgono all’interno del centro storico ove, oltre ai monumenti di maggior prestigio, sono collocati anche la Pinacoteca d’Arte contemporanea e la Sala della memoria.