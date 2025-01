Ilfattoquotidiano.it - “Pechino Express” è pronto a partire, svelati i nomi ufficiali delle nove coppie in gara: ecco chi sono, quando inizia, dove vederlo e tutte le curiosità

Quest’anno “” punta “fino al tetto del mondo” con 9ai nastri di partenza: dall’oceano fino alle vette più elevate, passando per verdi e misteriosi altipiani e giungle, i viaggiatori partiranno dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare la loro avventura in Nepal. A guidare il gruppo e a dirigere lacon i suoi snodi e i suoi colpi di scena tornerà Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru.Lein: i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e ChLillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, le Sorelle Samanta e Debora Togni.