Agi.it - Patenti di guida con esami 'facili', sei arresti a Latina

Leggi su Agi.it

AGI - La polizia ha arrestato sei persone, su disposizione del gip diBarbara Cortegiano su richiesta del pm Valerio de Luca, accusati di associazione per delinquere. Le sei ordinanze restrittive riguardano diciotto indagati, sei dei quali accusati di aver costituito un'associazione per delinquere che aveva la finalità di falsificare gliper ledi. L'indagine si è avvalsa di intercettazioni telefoniche e ambientali, registrazioni video e di copioso carteggio acquisito relativo ai fascicoli degliteorici. Diversi mesi di indagini, condotte tra ottobre 2022 e giugno 2023, hanno permesso di svelare un sistema radicato di illeciti, corruzione e falsificazioni degliper il conseguimento della patente di, soprattutto a cittadini di origine indiana, in cambio di somme di denaro.