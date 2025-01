Non solo Oasis | dai Black Sabbath agli 883 le reunion impossibili

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Quello che tutti ritenevano impossibile è accaduto: glisono tornati insieme e sembrano intenzionati a durare, almeno fino all’imminente tour, che dopo le date sold out nel Regno Unito e in Irlanda, nel 2025 porterà i fratelli Gallagher negli Usa, in Canada, e in Messico, e di nuovo a Londra per altri due concerti. “Con gliero infelice, non torneranno più” giurava Noel Gallagher nel 2017 ma dopo anni di faida famigliare i due fratelli Gallagher hanno fatto pace, dando vita allapiù attesa dell’anno. Se tutto ciò è avvenuto, dunque, non è impossibile sognare altrestoriche visto che glinon sono i primi ad essersi ritrovati dopo anni di stop e batte legali. I Sex Pistols sono stati la prima band ad ammettere di avere fatto unaper soldi.