.com - Nesli inaugura il 2025 con “Oceani e Tsunami”

Leggi su .com

” diè un amore senza volto né voce. Fuori il 17 gennaio per Ada Music Italy.Le frasi che restano scritte sui muri, i pensieri che corrono su fili invisibili e un amore che si alimenta nel silenzio: con “”,segna un ritorno potente e poetico, con una ballata che scava nelle profondità dell’anima.Quando esce?Il singolo, in uscita venerdì 17 gennaio, racconta di un amore senza volto né voce, un sentimento vissuto a distanza, impossibile da concretizzare ma capace di dare luce e significato alla vita di chi ama.“Sei in questo filo invisibile tra i miei pensieriPerché io so che domani, ti amerò più di ieri”Con “” – distribuito da Ada Music Italy e disponibile in pre-save a QUESTO LINK – , l’artista apre le porte della sua sfera più intima, condividendo un viaggio emotivo che rappresenta una vera e propria rinascita.