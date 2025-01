Quotidiano.net - Mail e chat di gruppo, un incubo per i lavoratori

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – Lee ledisono sempre più spesso una vera ossessione per gli italiani, e in generale per ieuropei. Se da un lato non è possibile ignorare o non controllare le notifiche di gruppi o della propria casella di posta elettronica, dall’altro lato è altresì vero che ciò toglie tempo ad altre mansioni, generando stress e rendendo meno produttive le proprie giornate lavorative. I dati Eurostat Per il 46% deieuropei, stando ai dati Eurostat, queste occupazioni prendono metà della propria giornata lavorativa, e al rientro dalle vacanze, probabilmente si andrà anche oltre la metà della giornata, per recuperare notifiche, comunicazioni interne, novità e aggiornamenti. I Paesi che registrano la percentuale peggiore sono Malta, Francia e Austria, mentre quelli in cui si riesce a stare sotto il dato medio sono Slovacchia, Grecia e Lettonia.