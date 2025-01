Lanazione.it - Lorenzo Flaherty in scena con ‘Il Visitatore’

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 15 gennaio 2025 - Teatro prosa in programma sabato 18 gennaio alle 21 al Teatro Verdi, a Casciana Terme.va incon ‘Ildi Eric-Emmanuel Schmitt. Con, sul palcoscenico, anche Nicola Adobati, Andrea Vincenzo Verde, Maria Grazia Ciarlone. Regia Francesco Branchetti che cura anche i costumi. Musiche Pino Cangialosi, scene Antonio Nardelli, organizzazione Lavinia Verrengia., conosciuto per i suoi moltissimi film e sceneggiati (più di 50 grandi produzioni in oltre 30 anni di carriera) qui dà il meglio di sé con una strepitosa interpretazione. In seno alla stagione teatrale edizione numero dodici della città di Casciana Terme (Pisa) che per il 2024/2025 va sotto il titolo “L’arrivo della stagione incredibile”. Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari.