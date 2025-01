Lanazione.it - Lo Stato Civile ora diventa digitale

Vecchi registri, carichi di storie personali e anche di fascino, addio! Con il passaggio alla gestionedello, ovvero degli atti relativi a cittadinanza, nascita, matrimonio, unione, separazione, divorzio e morte, anche nel Comune di Montepulciano sparisce la carta, soppiantata dai più sostenibili e agili file informatici. In realtà l’innovazione, entrata in vigore dal 1 gennaio, riguarda gli atti che sono stati e saranno redatti a partire da quella data; tutte le informazioni precedenti, che cominciarono ad essere raccolte nel 1866, con l’istituzione delloitaliano, naturalmente scritte a mano, e che poi sono passate attraverso strumenti sempre più evoluti, continueranno ad essere custodite negli archivi tradizionali. L’adesione all’Archivio Nazionale dello, che in questi giorni ha effettuato anche il Comune di Sarteano, completa il percorso di modernizzazione che Montepulciano aveva avviato nel 2018, con l’ingresso nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, passaggio epocale (e per questo anche più impegnativo).