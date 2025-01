Lettera43.it - L’economia della Germania si contrae per il secondo anno consecutivo

tedesca ha registrato una contrazione per il, confermando la portatacrisi economica che sta colpendo la principale economia europea.i dati pubblicati il 15 gennaio dall’Ufficio federale di statistica (Destatis), il Pilè diminuito dello 0,2 per cento nel 2024 rispetto all’precedente. Il dato segue una riduzione dello 0,3 per cento nel 2023 rispetto al 2022. A incidere sulla performance negativa sono stati, in particolare, «la crescente concorrenza per l’industria di esportazione tedesca sui principali mercati di vendita, gli alti costi energetici, un livello di tassi di interesse che rimane elevato e una prospettiva economica incerta», ha spiegato la presidente del Destatis, Ruth Brand. Il rapporto arriva a poche settimane dalle elezioni anticipate previste per il 23 febbraio, alimentando il dibattito politico interno sul rilancio economico