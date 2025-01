Formiche.net - Italia protagonista spaziale. SpaceX mette in orbita il primo satellite di Iride, made in Argotec

Leggi su Formiche.net

Ildella costellazione, il Pathfinder Hawk, sviluppato dall’aziendana, è ufficialmente in. Il lancio è avvenuto dalla basedi Vandenberg, in California, grazie a un razzo Falcon 9 di. Questo microrappresenta un prototipo per i sei apparecchi che costituiranno il sistema della costellazione, il progettono per l’osservazione della Terra inbassa unica nel suo genere, che sarà composta da circa quaranta satelliti di diverso tipo e dimensioni pensati proprio per osservare dallo spazio ciò che avviene sul nostro pianeta. Il progetto rappresenta, inoltre, una componente significativa del programma europeo NextGenerationEu, dedicato allo sviluppo delle attività spaziali, a supporto della transizione ecologica e digitale.