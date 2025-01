Inter-news.it - Inter-Bologna, sciopero finito! La curva ricomincia a cantare

La partita tra Inter e Bologna è momentaneamente sul risultato di 2-1. Nel primo tempo la curva ha optato per uno sciopero, non cantando fino al 45'. Ora la situazione è cambiata. RITORNO – Si è concluso finalmente lo sciopero della curva indetto per il primo tempo di Inter-Bologna. Durante i primi 45 minuti il settore nerazzurro ha deciso di non far sentire la propria voce in protesta contro i prezzi dei settori ospiti degli altri stadi. In questa ripresa la curva ha deciso di ricominciare a cantare in compagnia di tutto lo stadio, che non ha mai smesso di farlo.