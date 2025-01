Tvplay.it - Inter-Bologna, non solo classifica: due giocatori nel mirino dei nerazzurri

La dirigenza nerazzurra li tiene d’occhio, attenzione alla strategia di mercato: i dettagli.L’stasera affronterà ilin quella che è la prima delle due chance per tornare in vetta alla. Gli uomini di Simone Inzaghi occupano la seconda posizione con quattro punti di distanza dal Napoli e due partite in meno giocate. Contro il, al momento ottavo alla ricerca del sorpasso sul Milan, sarà la prima delle due sfide per dimostrare di essere ancora la squadra da battere e dare un chiaro segnale a tutto il campionato italiano., non: dueneldei(LaPresse) tvplay.itCi sarà poi la ben più difficile sfida alla Fiorentina per raggiungere la vetta della. Prima di allora, però, idovranno concentrarsi anche sul mese di gennaio, intenso, con la doppia sfida di Chapions League da preludio al derby con il Milan, prima gara di febbraio.