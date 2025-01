Thesocialpost.it - Incidente mortale sulla Statale 17: muore una donna di 72 anni

È deceduta una delle tre persone coinvolte nel gravestradale avvenuto questa mattina17, nei pressi di Castelpetroso. La vittima, unadi 72, viaggiava a bordo di un’auto guidata dal marito.Lo scontro, che ha coinvolto due vetture, è stato particolarmente violento. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la, trasportata in condizioni critiche all’ospedale Cardarelli, non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate.Gli altri due uomini coinvolti, il marito della vittima e il conducente dell’altra vettura, sono stati ricoverati all’ospedale Veneziale di Isernia. Le loro condizioni rimangono da valutare, mentre gli inquirenti stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’.La tragedia ha scosso la comunità locale e riapre il dibattitosicurezza della17, teatro di numerosi incidenti negli ultimi