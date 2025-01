Incendi Los Angeles, il falso video dei saccheggiatori ripresi a volto scoperto

Leggi su Open.online

Durante glia Los, sono circolate diverse notizie riguardanti l’arresto di alcune persone accusate di aver saccheggiato abitazioni rimaste vuote a seguito dell’evacuazione delle aree a rischio. Circola unche, secondo le narrazioni sui social, mostrerebbe alcuni di questi presunti, con i loro volti in chiaro. In realtà, come ricostruito dai colleghi fact-checker americani di Snopes, non si trattava affatto di ladri.Per chi ha frettaL’abitazione filmata si trova realmente a Lose le scene risalgono all’8 gennaio 2025.La narrazione falsa delviene ripresa e tradotta in italiano dal canale Telegram del propagandista russo Soloviev.Un servizio di KTLA dell’8 gennaio 2025 mostra l’intervista alla proprietaria dell’abitazione, la quale racconta davanti alla porta di casa l’aiuto fornito da amici e parenti per salvare il salvabile.