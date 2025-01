Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto sesso con 1.057 uomini in 12 ore”: la star di OnlyFans Bonnie Blue sotto accusa dalla dottoressa Shree Datta che l’ha definita “irrealistica”

La modella diè stata duramente criticata, dopo aver dichiarato di aver stabilito un nuovo “record mondiale” nell’avercon il maggior numero diin un giorno. E più precisamente: 1.057 partner in 12 ore. Come riporta il Daily Mail, lache ha dichiarato a Femail che questa affermazione è “altamentee poco pratica per una moltitudine di ragioni”.Tornando al presunto record di 1.057in 12 ore, significherebbe cheha superato la stella del mondo delrd Lisa Sparks, che nel 2004 avevacon 919in 24 ore. In particolare laha speigato che “lo sforzo fisico, ildi organizzare così tanti incontri e il tempo di durata per ogni rapporto rappresentano n trauma fisico che potrebbe portare a irritazione vaginale o anale, nonché a un potenziale rischio più elevato di infezioni dell’apparato uro-genitale.