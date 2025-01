Anteprima24.it - Fratte, raggirano anziano per farsi consegnare soldi: due arresti

Tempo di lettura: < 1 minutoLo hanno avvicinato nella piazza di, il quartiere dove era residente e lo hanno convinto, mostrandogli una busta piena di banconote, poi risultate false, che avevano bisogno del suo supporto e che erano pronti ad offrirgli la possibilità di guadagnare facilmente. Così due truffatori avevano carpito la fiducia di un, un uomo di 85 anni, che li ha portati fino sotto casa ed è salito poi nell’abitazione chiedendo alla moglie di dargli tutti i contanti presenti nell’appartamento. Per fortuna la scena nella quale i due truffatori lo avevano avvicinato in strada non era passata inosservata a delle persone che lo hanno segnalato ai carabinieri. Così quando l’è sceso per, ha trovato oltre ai due truffatori, anche i carabinieri che hanno arrestato in flagranza le due persone, fermando l’ennesimo tentativo di truffa nei confronti di una persona anziana.