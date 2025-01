Lanazione.it - Firenze, al via la rassegna su Marco Filiberti: film e lezione aperta al pubblico

Leggi su Lanazione.it

, 15 gennaio 2025 - Reduce dal successo die critica a dicembre 2024 per lo spettacolo teatrale Cahiers d’Ecriture I e II a Montalcino,, uno degli artisti italiani più irrituali e innovativi degli ultimi decenni, verrà raccontato adal 17 al 23 gennaio, nel corso della. La Sapienza rende Liberi, che vede in programma proiezioni e unaal. Sperimentatore trasversale delle arti,si è contraddistinto fin dai suoi esordi come artista provocatorio. L’urgenza espressiva sviluppata in anni di studio prima a Milano poi a Parigi e a Roma, infine nel raccoglimento nella sua campagna toscana, eletta a luogo di meditazione, ne hanno radicalizzato l’esigenza di rottura con la routine pseudo-realistica e commerciale - che ha segnato la produzione performativa degli ultimi decenni – per approdare alla ricerca del sublime e dell’assoluto.