Lanazione.it - “E’ stato bello amarti”. Forcoli, folla commossa per l’ultimo addio a Marco Giannini

(Pisa), 15 gennaio 2025 – “Gli Angeli” di Vasco Rossi ed unaper, il farmacista dimorto in un tragico incidente stradale a Livorno. La piccola chiesetta della frazione di Palaia non è riuscita a contenere tutto l’affetto che amici e familiari hanno tributato al 38enne. All’uscita della bara dalla chiesa sono stati liberati in cielo palloncini bianchi, mentre gli altoparlanti diffondevano le note della canzone di Vasco Rossi. Applausi e striscioni con la scritta "E’” per il professionista tragicamente scomparso lo scorso 8 gennaio.ha perso la vita nella sua auto finita nello Scolmatore dell’Arno, lungo la superstrada Firenze Pisa Livorno, nel comune di Collesalvetti. Stava andando al lavoro alla farmacia ospedaliera di Livorno dove aveva una mansione molto delicata.