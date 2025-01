Ilfattoquotidiano.it - “Disagio! Dolore! Sofferenza!”. Vi ricordate André Schürrle? L’ex calciatore oggi vive al limite scalando montagne seminudo

Si era ritirato dal calcio appena 30enne, dopo una carriera ricca di successi come la conquista della Premier League con il Chelsea e il Mondiale con la Germania vinto in Brasile nel 2014 nella finale contro l’Argentina.ha cambiato completamente vita.tedesco compie imprese estreme negli angoli più freddi d’Europa. Solo con pantaloncini, scarpe, zaino e un cappello di lana in testa.“Il freddo più forte che abbia mai provato”, si legge nel post pubblicato su Instagram dal. Il tedesco ha diffuso un video sui social in cui mostra degli estratti della sua ultima impresa estrema: un bagno notturno in una cascata. Poisi mostra quasi completamente nudo mentre sfida delle temperature glaciali con alcuni compagni di viaggio: “Guardateci! Che giornata! Abbiamo superato ilassoluto! Con i miei fratelli! Il freddo più forte che abbia mai provato!! Crescita!”, si legge sotto al post.