Agi.it - Ddl Sicurezza, Fdi apre alle modifiche. Ma è scontro sullo scudo penale

AGI - Dopo gli scontri di piazza fra manifestanti e forze dell'ordine, la maggioranza sembra volere imprimere una accelerazione al disegno di legge sulla. Approvato alla Camera nell'ottobre scorso, l'iter del ddl ha subito un rntamento al Senato. Almeno fino alla scorsa settimana, prima dei disordini registrati nel corso delle manifestazioni seguite alla morte del giovane Ramy. Sul provvedimento, viene spiegato da fonti parlamentari, peserebbero anche alcuni rilievi che sarebbero arrivati dal Colle. Segnali che riguarderebbero la stretta sulle sim per i telefonini e altri device in possesso dei migranti, ad esempio. Oppure il passaggio che prevede la carcerazione delle donne incinta. Una norma pensata per fermare il fenomeno delle borseggiatrici che utilizzerebbero la gravidanza per evitare la detenzione.