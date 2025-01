Cultweb.it - Che cosa vuol dire ACAB?

A 13 anni dall’uscita del film di Stefano Sollima, arriva oggi su Netflix la nuova serie. L’acronimosignifica “All Cops Are Bastards”, tutti i poliziotti sono bastardi. Ed è spesso associato a movimenti di protesta contro l’abuso di potere e l’autorità, ma anche alle frange estreme delle tifoserie di calcio che identificano nei poliziotti dei nemici da combattere. Sebbene le sue origini precise siano incerte, si ritiene che la parola sia stata coniata in Inghilterra nella prima metà del XX secolo. Durante gli scioperi degli anni ’40, si diffuse la frase “All Coppers Are Bastards” (copperspoliziotti nello slang inglese), successivamente abbreviata in.Nel 1970, il termine ottenne visibilità pubblica grazie a un articolo del Daily Mirror, in cui si raccontava di un giovane multato per aver ricamato l’acronimo sulla sua giacca.