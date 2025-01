Oasport.it - Australian Open, risultati tabellone maschile 15 gennaio: Alcaraz e Zverev avanti in carrozza, Djokovic lascia per strada un set. Ruud capitola con Mensik

La parte bassa deldeglisi è consumata quest’oggi nonostante la giornata condizionata dalla pioggia. Sedici le partite di secondo turno, con Novake Carlosche continuano ad avanzare spediti ed in rotta di collisione l’uno contro l’altro.Per lo spagnolo è una passeggiata di salute con Yoshihito Nishioka, il giapponese fa praticamente lo sparring partner per due set mentre nel terzo prova a dare il possibile ma non spingendosi oltre un 6-4, la condizione del numero 3 al mondo appare sempre più in crescita e avràa sorpresa il portoghese Nuno Borges, che hato poco e niente al padrone di casa Jordan Thompson. Qualche incertezza in più per Nole, che deve giocare fino al quarto set per mandare ko l’altro lusitano Jaime Faria non apparendo ancora al meglio.