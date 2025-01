Universalmovies.it - Alien: Romulus | Recensione del film ora su Disney+

Abbiamo visto, ildi Fede Alvarez “interquel” dell’iconica saga il quale si inserisce cronologicamente tra la pellicola originale di Ridley Scott del 1979 es: Scontro Finale, il sequel del 1986 scritto e diretto da James Cameron. Questa è la, al momento disponibile in streaming su Disney Plus, è stato prodotto dal creatore della Saga Ridley Scott insieme a Michael Pruss e Walter Hill, e diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) su una sceneggiatura scritta a quattro mani dallo stesso regista insieme a Rodo Sayagues. Nel cast trovano spazio Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu.ritorna propotentemente alle origini del franchiseIl, ambientato nell’anno 2142, segue sei giovani coloni i quali, al fine di rubare delle capsule criogeniche che permetteranno loro di poter fuggire dalla morente colonia mineraria, si introducono in una stazione spaziale abbandonata, luogo in cui pullulano i feroci e mortali xenomorfi.