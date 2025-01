Quotidiano.net - "Abusi sessuali sugli alunni". In cella la prof pestata dalle madri

Un’inchiesta nata dopo la denuncia delle mamme. Una storia torbida, durata mesi, culminata nell’aggressione di una insegnante di sostegno di 40 anni, che ieri è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di attie corruzione di minorenne. Ora quelle stesse mamme del ‘comitato Scanzano’ (frazione del Comune di Castellammare di Stabia), che furono accusate di essere violente per aver bastonato la docente, esultano: "Avevamo ragione, ci presero per pazze, ci cacciarono anche dalla recita di Natale. Ora ci dovrebbero delle scuse". Tutto ha un’accelerazione il 14 novembre, con l’aggressione di V. S., insegnante in servizio dal 2023 presso la scuola media "Catello Salvati" di Castellammare, nel rione Scanzano, quartiere ad alto tasso criminale.