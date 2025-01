Terzotemponapoli.com - Zaccaria: “Il Napoli cresce perché Conte è un grande allenatore”

Mario, giornalista, è intervenuto a “MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista.: “Kvaratskhelia? Tutti i grandi campioni lasciano un ricordo indelebile”Così il giornalista: “Kvaratskhelia? E’ uncampione e tutti i grandi campioni lasciano un ricordo indelebile. Maradona è stato un qualcosa che va al di là, ma tutti quelli che ci sono stati dopo sono stati grandi campioni che hanno lasciato il segno, ma tutti poi sono andati via. Il destino è sempre lo stesso che è legato al fatto che questi calciatori non sono tifosi di quelle squadre, tranne rarissimi casi come Totti o Baresi o Del Piero.