Universiadi Invernali 2025 4 atleti paralimpici in gara | obiettivo medaglia

Leggi su Ilfaroonline.it

Torino – Martina Vozza e la sua guida Ylenia Sabidussi, Giorgio Napoli per lo sci alpino, Filippo Uber per lo sci nordico: sono questi i quattro azzurri che rappresenteranno il movimento paralimpico in occasione delleTorino. L’evento, in programma dal 13 al 23 gennaio, vedrà gliesordire il 15 gennaio con le gare di sci nordico a Pragelato. Il 16 gennaio, invece, prime competizioni per gli azzurri dello sci alpino a Bardonecchia.E’ la prima volta in assoluto che a una Universiade partecipano.Un evento dai grandissimi numeri, quello torinese, che coinvolgerà 2500 trae accompagnatori in rappresentanza di 54 Paesi.Lunedì 13 gennaio, a Torino, la cerimonia di inaugurazione, culminata con l’accensione della fiaccola, che ha visto il coinvolgimento di exdel calibro di Carolina Kostner, Stefania Belmondo e Giorgio Chiellini ma anche di rappresentanti del mondo paralimpico, come la nuotatrice e pluricampionessa ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 Carlotta Gilli.