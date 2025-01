Ultimo saluto a Oliviero Toscani | funerali in forma privata

Leggi su Corrieretoscano.it

CECINA –in. Idi, scomparso lunedì 13 gennaio all’ospedale di Cecina, provincia di Livorno, in.La camera ardente del celebre fotografo all’obitorio di Cecina. Il corpo disarà poi cremato a Livorno., 82 anni, viveva a Casale Marittimo, provincia di Pisa, non solo artista ma anche produttore di vino e olio.L’estate scorsa aveva annunciato lui stesso il male incurabile che lo aveva colpito, raccontando di aver perso 40 chili nell’anno.Venerdì 10 gennaio il ricovero in ospedale a Cecina.Il cordoglio della Toscana.Lia Burgalassi, sindaca di Cecina: “Sono stata alla camera mortuaria per un doveroso omaggio da parte dell’amministrazione comunale ae per portare una testimonianza di cordoglio alla famiglia.