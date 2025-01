Quotidiano.net - Ucraina, assedio russo a Pokrovsk. Chiude la miniera strategica di coke: duro colpo per Kiev

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 gennaio 2025 – C’è una spada di Damocle che aleggia su Zelensky e sull’. Un macigno che potrebbe piombare sul tavolo di eventuali e futuri negoziati con la Russia, mettendo spalle al muro i leader di. L’esercito di Putin sta assediando, cittàdel Donetsk. Un importante snodo logistico per il Paese, innanzitutto. Ma anche l’area in cui sorge ladel gruppo Metvinvest, cruciale per l’industria siderurgica. La “situazione è difficile”, hanno ammesso pochi giorni fa le forze distesse. Di oggi la notizia della chiusura della, con la conseguente evacuazione del personale al suo interno. I combattimenti, ormai a ridosso della città, non consentono di proseguire l’attività negli stabilimenti. epa11762687 A sign at the entrance of, Ukraine, 06 December 2024 (issued 07 December 2024).