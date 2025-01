Liberoquotidiano.it - UCI Pro Cycling Team, Team Solution Tech - Vini Fantini collabora con Elitewheels per il 2025

PISTOIA, Italia, 14 gennaio/PRNewswire/A partire da gennaio, azienda produttrice cinese leader di ruote per biciclette in fibra di carbonio, è lieta di annunciare l'inizio della sua partnership con ildi ciclismo su strada UCI,."Non vediamo l'ora dire con Toscana Factory, che compete ai massimi livelli del ciclismo su strada", ha affermato Tony Tong, CEO di.Fondata come OEM nel 2013 e affermatasi come marchio nel 2015,ha rapidamente ottenuto riconoscimenti nel settore ciclistico. L'azienda è anche partner ufficiale per le ruote di GCN, il più grande canale YouTube dedicato al ciclismo, che vanta oltre tre milioni di iscritti.Quando si tratta di prodotti, non si concentra solo sull'innovazione, ma anche sulla qualità, sull'affidabilità e sulle prestazioni.