Quifinanza.it - Taglio del cuneo fiscale 2025, come funziona e quale impatto ha sulla busta paga

Leggi su Quifinanza.it

La Legge di Bilancioha confermato ildelanche quest’anno, ampliando la platea dei potenziali beneficiari. Se fino al 31 dicembre 2024 potevano usufruire della misura i lavoratori con un reddito annuo fino a 35.000 euro, a partire dal 1° gennaiola misura coinvolge quanti hanno un reddito al di sotto dei 40.000 euro. La novità più importante, però, è che ildelè diventato una misura strutturale: non ha una scadenza e non dovrà essere rinnovato di anno in anno. Cambia anche la modalità attraverso laviene applicato, andando ad intervenire sull’aspetto, tralasciando quello contributivo.Cerchiamo di capire meglioda quest’anno ildelavràdei lavoratori dipendenti.