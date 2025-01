Lanotiziagiornale.it - Salvini in fuga ma sempre sotto assedio: dopo il disastro treni le opposizioni vogliono le dimissioni

La strategia di Matteoè decisamente cambiata. Da ministro iper-presenzialista, in questi giorni il responsabile delle Infrastrutture e dei Trasporti è passato a scegliere il basso profilo. Bassissimo, tanto da non presenziare all’inaugurazione della nuova piazza dei Cinquecento, accanto a Termini, a Roma, finanziata anche dal Mit. Eppure non basta per sfuggire dalle polemiche.Quelle scoppiategli ennesimi disagi per la rete ferroviaria italiana: questa mattina al Sud e questo pomeriggio proprio per la circolazione a Termini.però fa finta di niente. E così non può che arrivare la richiesta dida parte delle, oltre all’annuncio di una mozione di sfiducia. E stavolta il ministro inizia a sentire un po’ traballare la poltronai piedi, perché le critiche in questo caos ormai quotidiano sono inevitabili.