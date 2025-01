Romadailynews.it - Roma: maltrattava l’ex convivente, eseguita misura cautelare per 41enne

Leggi su Romadailynews.it

la sua ex, per questo motivo e’ stata disposta laper undi Tivoli, in provincia di. Il provvedimento restrittivo e’ scaturito grazie all’attivazione delle procedure previste dal codice rosso attuate immediatamente a seguito della denuncia presentata dalla vittima lo scorso mese di dicembre.L’indagato da circa due anni poneva in essere condotte violente, minacciose e moleste a partire dal termine della sua relazione sentimentale, spesso alla presenza dei figli minori, provocando nella vittima un forte stato di paura, non rispettandola e negandole ogni spazio di autonomia e liberta’.Tale situazione costringeva la donna a reperire una sistemazione alloggiativa temporanea presso un’amica.Le indagini permettevano di constatare la gravissima condizione in cui la donna versava, tanto che, il gip di Tivoli ha emesso nei confronti dell’indagato un’ordinanza didegli arresti domiciliari in luogo diverso dall’abitazione familiare.