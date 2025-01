Riccardo Bossi figlio di Umberto condannato per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza | oltre 12mila euro in tre anni

Leggi su Open.online

False attestazioni per ottenere ildi, che non meritava. Cosìprimogenito del fondatore della Lega, è statoa duee sei mesi in primo grado con rito abbreviato. A deciderlo il Gup del tribunale di Busto Arsizio (Varese) Veronica Giacoia. Il pubblico ministero Nadia Calcaterra, che ha coordinato le indagini, aveva chiesto una condanna a duee 4 mesi. Il giudice ha stabilito una provvisionale di 15milanei confronti dell’Inps. Secondo gli inquirenti tra il 2020 e il 2023Jr ha incassatoildi, percependo 280ogni mese per 43 mensilità per un ammontare complessivo di 12.800. L’erogazione deldiera collegata al canone di locazione di un appartamento.