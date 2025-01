Bergamonews.it - Raul Montanari presenta “L’amore non è un arrocco, capire la vita attraverso gli scacchi” a Nembro

. Sabato 1° febbraio 2025 alle 16 alla biblioteca centro cultura “Tullio Carrara” dil’autoreil suo ultimo libro “non è unlagli”.“Leggi, stratagemmi, curiosità del mondo degli, già affascinanti in sé, diventano fari che illuminano gli angoli oscuri dei nostri pensieri e delle nostre emozioni, rivelano verità sorprendenti, suggeriscono soluzioni inedite per le nostre battaglie quotidiane. Trovare infallibilmente un oggetto smarrito, imparare ad amare l’errore e la sconfitta come motori del cambiamento, riflettere in un modo del tutto nuovo sui sentimenti, sul destino, sui progetti, sul tempo, sulla volontà, sulla paura:non è unè tutto questo, una pioggia di scoperte grandi e piccole, in cui si sorride di sé e dell’imperdibile spettacolo dell’essere umano al confronto con il mondo.