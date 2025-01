Secoloditalia.it - Persino Travaglio fa a pezzi “M”: “Non racconta Mussolini, ma la sua macchietta. Quello non è il vero fascismo”

Il direttoreLa fiction “M – Il figlio del secolo”? “Ciun uomo che non è Benito, ma la sua; e un movimento che non è il, ma la sua caricatura”. Marcoinizia a passo di carica il suo articolo di fondo sul Fatto quotidiano oggi in edicola. Un pezzo tutto da leggere, osservazioni che non ti aspetti e che fanno ail lavoro interpretato da Luca Marinelli proprio sotto il profilo della veridicità storica. “Si dirà: inevitabile, è una fiction di intrattenimento; per giunta ispirata a un romanzo,di Antonio Scurati. Ma allora – obietta il direttore del Fatto- era meglio precisare che è roba di fantasia, chiamando il protagonista Bonito Napoloni come nel Grande dittatore di Chaplin; Ermanno Catenacci come il personaggio di Bracardi; Gaetano Maria Barbagli comedi Guzzanti in Fascisti su Marte“.