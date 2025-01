Sport.quotidiano.net - Monza-Fiorentina, serve una scossa emotiva e ritrovare i giocatori cardine. Ecco le pagelle viola

Firenze, 14 gennaio 2025 –ledi: De Gea 6 - Come gli accade nell’ultimo periodo nessuna parata difficile (disinnesca Djuric con facilità e poco altro) e gol, entrambi, praticamente imprendibili. Un periodo che va così e lo spagnolo lo sa bene. E non fa drammi.Dodo 5 - Il duello che ingaggia con Akpa-Akpro è tutto da seguire, anche se il franco-ivoriano lo mette in difficoltà anche sulla corsa. Non sempre le scelte sono quelle giuste e la voglia di fare gli toglie lucidità.Comuzzo 5 - Momento di difficoltà del giovane difensore che rispetto al momento migliore suo e della squadra appare disorientato e meno sicuro. Su Pedro Pereira non è risolutivo con la palla che va sui piedi di Curria per l’1-0.Ranieri 5,5 - Si fa portare fuori posizione da Pedro Pereira nell’occasione del gol ed è per questo che non riesce a chiudere su Ciurria, restando nella ’terra di nessuno’ complice un rientro pigro di Gosens.