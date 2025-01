Mistermovie.it - Mister Movie | Peter Jackson rivela il suo capitolo preferito della trilogia de “Il Signore degli Anelli”

Leggi su Mistermovie.it

Lacinematografica Il, diretta da, è considerata una pietra miliare nella storia del cinema fantasy. Con un impatto senza precedenti sull’industria cinematografica, ogniha contribuito a ridefinire gli standardadattamenti letterari eeffetti speciali. In una recente intervista con Letterboxd, il regista premio Oscar ha condiviso alcuni dettagli personali riguardo alla sua opera epica,ndo quale dei tre film tiene maggiormente in considerazione.“Le Due Torri” è ildiclass="wp-block-heading">Durante l’intervista,ha confessato di non aver rivisto ladalla sua uscita, spiegando:“Non riesco a guardare i miei film. Forse un giorno lo farò, con il tempo mi diverto di più a riguardarli.