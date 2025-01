Lapresse.it - Lotta alle false recensioni, arriva nuova disciplina

da parte del governo. Potrà pubblicare solo chi ha usato il prodotto o il servizio e non oltre 15 giorni “dalla data di utilizzo o di fruizione”. Lo prevede la bozza del disegno di legge sulle Pmi chela “pubblicazione delleon-line relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dimprese della ristorazione e dstrutture del settore turistico situate in Italia, ivi incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano”, per verificare “che la recensione sia attendibile e provenga da un consumatore che abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio”.In particolare, “il consumatore che dimostra l’effettivo utilizzo di servizi o prestazioni può rilasciare la propria motivata recensione non oltre quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio”.