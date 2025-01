Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry 7-6, 3-6, 4-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: equilibrio nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A CHE RITMO! Spinge su tutte le palleche si procura un set point.40-40 ROVESCIO LUNGOLINEA DI! Altra prodezza.40-30 Vincente la prima dell’argentino.30-30 FANTASTICO! Approccio in slice e stop volley bassa magnifica.30-15 Drittone molto pesante di, ha risposto troppo corto.15-15 CHE PUNTO DI! Passante dai teloni e poi il tocco con uno splendido scatto in avanti.15-0 Grave errore perche poteva far partire lo scambio.5-4. Gran turno di servizio perche mette pressione sul suo avversario.40-0 Ancora un punto diretto con il servizio.30-0 Rovescio lungolinea vincente.15-0 Gran prima.4-4. Ace diche gestisce il rientro didal 40-0.A-40 Prima al centro perfetta per