Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli ritrova vittoria e sorriso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ tornato ilin casa Atletico. Lacontro la Civitanovese, per la verità mai in discussione nel corso del match, è servita per interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive e ha rimesso a posto anche la classifica, restituendo quel pizzico di serenità che stava iniziando a mancare nell’ambiente bianconero. "Unache ci voleva – ha dichiarato alla fine Mister Seccardini – ma in realtà le tre sconfitte di fila non avevano minato la nostra serenità. Anche in quei frangenti avevamo giocato bene. Contro la Civitanovese siamo stati bravi a concretizzare subito le due occasioni che avevamo creato, meno bravi invece nelle altre opportunità che abbiamo fallito per chiudere definitivamente la gara". E in effetti è statopiù vicino alla realizzazione del terzo gol, dopo le reti iniziali di Maio e Didio, che la Civitanovese a provare a riaprire il match.