Ilrestodelcarlino.it - Ladri al Mana Sushi: preso il fondo cassa

L’allarme è scattato nel cuore della notte. Letteralmente. Perché erano da poco passate le 3, tra domenica e ieri, quando il sistema anti-intrusi del ristorante ’’ di via Roma a Bellaria è entrato in funzione all’impazzata. A far ’impazzire’ l’allarme è stato l’ospite indesiderato che ieri notte ha deciso di fare visita anche ad un altro ristorante bellariese (senza riuscire ad entrare) e ad un minimarket di via Giorgetti. Ma andiamo con ordine. Sono le 3.11 per la precisione, quando il titolare delviene buttato giù dal letto dall’attivazione dell’impianto di allarme. La segnalazione è di un uomo che, forzando la porta d’ingresso al ristorante, in un lampo è riuscito a mettere le mani sule sulle mance ai camerieri. In tutto si parla di circa 500 euro più diversi documenti, anche questi sottratti dal malvivente.