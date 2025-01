Quifinanza.it - Intesa Sanpaolo compra Bitcoin per un milione, è la prima banca cripto italiana

Leggi su Quifinanza.it

Ieri, 13 gennaio 2025,ha scritto un nuovo capitolo nella storia finanziaria eria. Con l’acquisto di 11, per un valore vicino a undi euro, laha spalancato le porte a un futuro che fino a ieri sembrava confinato a startup e visionari. Una mossa che non ha precedenti nel sistemario nazionale., una notizia che non doveva trapelare subitoLa notizia è arrivata come un fulmine grazie a uno screenshot pubblicato su 4Chan, dove uno scambio di email interne ha rivelato i dettagli dell’operazione. Nel messaggio, Niccolò Bardoscia, responsabile del Digital Assets Trading & Investments di, ha annunciato l’acquisto, ringraziando il team per il lavoro svolto. Laha successivamente confermato l’autenticità dell’informazione senza però aggiungere ulteriori dettagli.