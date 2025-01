Lanazione.it - Incidente in via Giuliani, scontro moto-bici: grave un giovane

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 gennaio 2025 –in viaa Firenze. È successo intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 14 gennaio. In base alle prime informazioni, si è trattato di unotra unveicolo e unacletta. L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio nell’il, 28 anni, in sella allacletta. Il 28enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Careggi di Firenze. Ferito anche il conducente delveicolo, anche lui portato a Careggi in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia municipale per i rilievi, la dinamica dell’e per gestire la viabilità.