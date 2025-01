Baritoday.it - Incidente in un cantiere nel Policlinico di Bari: muore operaio 58enne

Leggi su Baritoday.it

Unsul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, 14 gennaio, intorno alle 10.30, in unall'interno deldi. A perdere la vita undi 58 anni, cittadino straniero. In corso di accertamento la dinamica dell'accaduto: secondo prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito da materiale caduto da una gru. L', che stava lavorando nelper la realizzazione della nuova centrale termica, in un primo momento ricoverato in condizioni critiche, è poi deceduto.Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti della polizia di Stato e personale dello Spesal per gli accertamenti del caso.