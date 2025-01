Lortica.it - Grave incidente sulla Statale 71 a Subbiano: 33enne trasportato in codice rosso

Alle ore 17:50 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per unstradale71, nel territorio di, che ha coinvolto un’auto e una moto. Un uomo di 33 anni è statoal pronto soccorso di Arezzo in. Sul luogo dell’sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia die le forze dell’ordine per i rilievi del caso.L'articolo71 ainproviene da L'Ortica notizie pungenti.