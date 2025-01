Tutto.tv - Grande Fratello 18, ventiduesima puntata: eliminazione a sorpresa e confronti

Ilè entrato ormai nel vivo delle dinamiche, come dimostra laattesa che ha preceduto la. I provvedimenti disciplinari della scorsa settimana hanno visto finire direttamente al televoto Helena Prestes ed Ilaria Galassi, insieme ai nominati dalla casa Luca, Tommaso e Shaila.Si è creata enorme trepidazione attorno all’esito del televoto, che ha visto sfidarsi fino all’ultimo minuto le due primedonne del reality show di Canale 5. L’ha spiazzato il pubblico, mentre Jessica Morlacchi è rientrata per deial fulmicotone. Scopriamo quali sono stati i momenti salienti della serata in questo riassunto. GF 18,: Jessica contro tuttiUno degli avvenimenti più discussi delladi mercoledì scorso è stato l’abbandono di Jessica Morlacchi.