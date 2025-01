Panorama.it - Franz Ferdinand: The Human Fear ci fa ballare sulle nostre paure

Se c’è un gruppo che, negli ultimi vent’ anni, ha mostrato come il rock possa essere anche e soprattutto divertimento, energia e balli scatenati, è quello degli scozzesi. Il nome del gruppo, scelto per la sua allitterazione, fa riferimento all'arciduca d'Austria il cui assassinio, avvenuto a Sarajevo il 28 giugno 1914, diede di fatto inizio alla Prima Guerra Mondiale. «Era un personaggio incredibile -ha sottolineato il frontman Alex Kapranos- come anche la sua vita, o almeno la fine di essa, che è stata il catalizzatore per la completa trasformazione del mondo. È un perno della storia. Ma non voglio troppo intellettualizzare la scelta del nome. Fondamentalmente un nome dovrebbe suonare bene, come la musica». Certamente suona bene l’indie rock degli scozzesi, che hanno rielaborato le sonorità alternative rock e new wave del passato, in particolare quelle dei Talking Heads e Fall, in una chiave moderna e godibile, grazie a un sapiente uso dell’elettronica, mai troppo invasiva.