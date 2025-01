Laspunta.it - Formia Rifiuti Zero: aumento della raccolta differenziata e risparmio di 100 mila euro

La(FRZ) registra i primi risultati concretinuova gestione, che ha portato significativi miglioramenti nella. Grazie a una riorganizzazione dell’accesso al sito di conferimento, è stato possibile limitare e impedire il conferimento diingombranti e legnosi provenienti da altri comuni.Negli anni precedenti alla riorganizzazione nel sito venivano conferiti in media 1.000 tonnellate diingombranti e legnosi l’anno con un aggravio di costi per il conferimento in discarica da parteFRZ.Nel 2024, il sitoFRZ ha ricevuto 198 tonnellate diingombranti e 364.430 tonnellate dilegnosi, conferimenti esclusivamente prodotti dai residenti di. Questo intervento ha messo fine a una pratica scorretta che, negli anni precedenti, vedevadi altri comuni smaltiti impropriamente a caricoTari dei cittadini di